L'usine IvecoBus installe des abeilles sur un de ses sites à Annonay

Le constructeur de cars et bus à Annonay (Ardèche) a installé trois ruches sur le site Beauregard, où sont stationnés les véhicules tout neufs, sur le point d'être livrés. IvecoBus veut communiquer ainsi sur ses démarches environnementales.

Trois ruches viennent d'être installées sur le site Beauregard d'IvecoBus, site où sont stockés les cars prêts à être livrés aux clients et du matériel d'usine. Les abeilles sont sur une butte enherbée, sur les hauteurs de ce parking géant.

Des enfants en pleine découverte de l'apiculture sur un site IvecoBus à Annonay © Radio France - Nathalie Rodrigues

L'apiculteur professionnel qui s'en occupe n'est pas inquiet de ce nouvel environnement pour ses abeilles.

Des écoliers de Vanosc-les-Annonay ont participé à un atelier apiculture sur place. D'abord surpris de trouver des ruches sur un site industriel, ils réalisent que c'est compatible.

Atelier apiculture sur un site IvecoBus à Annonay (Ardèche) © Radio France - Nathalie Rodrigues

IvecoBus communique ainsi sur le concept d'Usine Verte, sur ce que l'entreprise met en place pour réduire son impact sur l'environnement.

On consomme par exemple de moins en moins d'eau pour fabriquer un véhicule. On génère également de moins en moins de déchets et les déchets sont recyclés de plus en plus avec des filières propres. On consomme de moins en moins de solvants, notamment au niveau des peintures. Jérôme Conil, technicien environnement