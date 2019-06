La 2ème édition de Planet A s’est ouverte à Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Champagne, France

Planet A, acte 2, à Châlons-en-Champagne : Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire, a ouvert ce jeudi matin la 2ème édition du forum international de l’agriculture. En 2018, Planet A avait rassemblé près de 400 dirigeants d’entreprises, chercheurs, universitaires, représentants d’ONG et acteurs publics venus de 32 pays. Objectif : imaginer les solutions qui réinventeront l’agriculture de demain. Pour l’édition 2019, les participants travaillent sur les sols, avec, comme thème, « terre, matière, planète : la qualité des sols pour la santé du vivant ». L’idée est de trouver un cadre commun pour protéger et défendre les sols à l’échelle planétaire.

« L’agriculture doit se réinventer » - Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire

En direct sur France Bleu Champagne-Ardenne, ce jeudi matin, Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la transition écologique et solidaire, s’est aussi exprimée sur le projet de loi qui sera présenté en conseil des ministre début juillet. Parmi les points abordées, il y a le retour de la consigne et la chasse au gaspillage…