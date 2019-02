La baie du Mont-Saint-Michel envahie par le plastique issu des élevages d'huîtres et de moules

Mont Saint-Michel, France

Quels types de déchets plastiques retrouve-t-on dans la baie ?

De nombreux matériaux conchylicoles, des cordes de captages de nessain, des plastiques utilisés par les ostréiculteurs et mytiliculteurs pour l'élevages des huîtres et des moules, des élastiques...Bref, de nombreux déchets qui pénalisent l'image de la baie du Mont Saint-Michel qui est reconnue par l'Unesco.

Vous accusez donc les conchyliculteurs de ne pas respecter leur environnement maritime ?

Les quelques dizaines de mytiliculteurs et d'ostréiculteurs qui sortent des produits de qualité sont en partie responsables de ce laisser-aller. Et ce laisser-aller ne date pas d'hier. Ça fait un certain nombres d'années que nos associations environnementales attirent l'attention des responsables et mènent leur combat. Nous pensons que l'Etat a une grande part de responsabilité car il faut rappeler que c'est un domaine public maritime.

L'Appellation d'Origine Contrôlée obtenue en 2006 n'a pas arrangé la situation d'après vous, pourquoi ?

C'est un succès pour la profession d'avoir obtenu la seule appellation d'origine contrôlée dans la baie du Mont Saint-Michel pour l'élevage de moules de bouchots. Mais il n'empêche que l'INAO, l'institut national qui attribue ces AOC, n'a pas demandé de dispositions auprès de ces producteurs pour leur demander de respecter le territoire. Donc ça fait douze ans qu'un tiers de la production de moules est détruite sur le domaine public maritime car il faut savoir qu'il y a un cahier des charges qui fait que toute moule qui est inférieure à environ 4 centimètres ne peut être commercialisée en moule de Bouchot AOC. C'est un scandale écologique et économique : quand on cumule depuis douze ans les quantités, ça fait grosso-modo l'équivalent d'une année d'importation de moules en France.

Est-ce qu'il y a des solutions alternatives au plastique ?

Il existe des matériaux biodégradables qui pourraient être utilisés. Il y a bien sûr des réflexions qui sont menés dans ce sens là. Mais cela n'empêche pas le fait que les gens, qui font de la randonnée à pied à vélo ou à cheval, ont le visuel de plages souillées tant en Ille-et-Vilaine que dans la Manche. Nous attendons une intervention de l'Etat pour que ces professions changent de méthode.