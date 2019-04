La baignade autorisée à Cagnes-sur-Mer, interdite à Saint-Laurent-du-Var

Cagnes-sur-Mer, France

Les nageurs vont devoir s'organiser ce week-end à Cagnes-sur-mer et Saint-Laurent-du-Var. La baignade à Cagnes-sur-Mer du port du Cros jusqu'à l'embouchure de la Cagnes est de nouveau permise ce vendredi soir après une semaine d'interdiction à cause d'un risque de pollution. En revanche, à Saint-Laurent-du-Var, la baignade est interdite. Des analyses ont été effectuées et les résultats devraient tomber lundi.

Les nageurs peuvent revenir à Cagnes-sur-mer

A la suite de l'incendie d'un local technique de sa station d'épuration, la mairie de Cagnes-sur-mer avait été contrainte d'interdire toute activité nautique sur ses plages dès lundi. L'Agence régionale de santé et la Métropole ont réalisé des relevés dans l'eau de mer mercredi. Et ce vendredi, les analyses sont rassurantes et permettent à la municipalité de lever l'interdiction mais seulement sur une partie des plages : à l'Est de l'embouchure de la Cagnes. Toutefois, au delà de l'embouchure de la Cagnes à l'Ouest, en direction de l'hippodrome, les activités nautiques restent prohibées.

A Saint-Laurent-du-Var la baignade est interdite

Une décision qui peut paraître surprenante car plus à l'Est, Saint-Laurent-du-Var vient d'interdire la baignade sur son littoral en raison des fortes pluies qui ont changé le débit du Var et charrie des déjections d'animaux. Le débit du Var est quatre fois supérieur à ce qu'il est en temps normal. De nouvelles analyses ont été réalisées dans l'eau de mer et ses résultats devraient être connus lundi.

Le triathlon de dimanche sera donc transformé en duathlon à cause d'une natation impossible. Deux décisions diamétralement opposées qui interrogent quand on sait que les plages des deux communes sont mitoyennes.

Alors comment expliquer cette différence entre les deux communes ? Selon les municipalités, le port de Cagnes bloqueraient les pollutions émanant du Var. Ce qui expliquerait donc que Saint-Laurent-du-Var soit pollué et pas Cagnes-sur-mer.