La baignade de nouveau autorisée à Saint-Laurent-du-Var

Saint-Laurent-du-Var, France

C'est à cause des fortes pluies que les activités nautiques avaient été interdites sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. L'interdiction était tombée la semaine dernière. En ce lundi, les analyses effectuées ont permis d'autoriser de nouveau les activités nautiques et surtout la première d'entre elle: la baignade. Une permission partout sauf sur la plage Cousteau située juste à côté du fleuve Var. Car si à Cagnes-sur-Mer, c'est un incident électrique à la station d'épuration qui avait souillée l'eau, à Saint-Laurent-du-Var ce sont les fortes pluies et le débit très important du Var qui ont rendu toute trempette impossible sur les plages laurentines. La natation du triathlon prévu dimanche avait été annulée. De nouvelles analyses sont en cours par l'ARS (agence régionale de la santé). Elles permettront peut-être de lever tout interdit sur le littoral ouest de la métropole niçoise.