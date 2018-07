On peut à nouveau se baigner à Mansigné ! L'espace baignade a rouvert samedi midi après plus d'une semaine d'interdiction. L'eau était polluée par une bactérie et il a fallu entièrement vidanger la zone baigneurs. Le camping et le bar-restaurant en ont souffert.

Julie et ses grands-parents profitent de la zone de baignade de Mansigné, enfin rouverte après plus d'une semaine d'interdiction

Mansigné, France

"Allez, j'y retourne ! " lance Julie à ses grands-parents, qui l'observent en souriant au bord de l'espace baignade de Mansigné. Arrivés vendredi des alentours de Beaumont-sur-Sarthe, ils ont appris que leurs petits-enfants pourraient faire trempette en toute sécurité. Après plus d'une semaine d'interdiction de baignade et la vidange totale de l'espace bain, les analyses sont de retour à la normale.

L'espace baignade entièrement vidangé

C'est la spécificité du plan d'eau de Mansigné : "il est en deux parties : une partie lac et une partie zone de baignade explique le gérant de la base de loisirs, Pascal Habert. Et la zone de baignade est alimentée d'une eau de source, de forage indépendante de l'eau du lac, ce qui nous permet de gérer la quantité et la qualité de l'eau de bain". Le 19 juillet, des analyses révèlent la présence d'une bactérie. La zone de baignade a donc été entièrement vidangée.

Des conséquences sur la fréquentation

Et le gérant est soulagé car l'interdiction de baignade pendant plus d'une semaine a eu des conséquences : "au bar-restaurant, hé bien personne sur la plage cela veut dire pas de commandes de glace ni de boissons. Et au camping, des gens sont repartis plus tôt et d'autres qui arrivaient ne sont pas restés" commente Pascal Habert.

D'autres plans d'eau fermés

Pouvoir se baigner était la condition indispensable pour les vacances de la famille de Nellie : "D'habitude nous allons à Chantenay-Villedieu, raconte la grand-mère. Mais cette année, on n'a pas le droit de se baigner [la commune ne pouvait pas rémunérer un surveillant toute la semaine]". Ils viendront donc passer leur 15 jours de congés à Mansigné.