Lac de Champos, France

Préparez-vous à vivre la journée la plus chaude de la semaine.

Jeudi, d'après Météo France, il a fait 36° à Aubenas, en Ardèche, 35,5° à Montélimar dans la Drôme, alors même que les maximales de la journée n'étaient pas encore atteintes.

Pour ce vendredi, les prévisionnistes annoncent des températures comprises entre 35 et 37° en plaine, en Drôme Ardèche. La Drôme et l'Ardèche qui sont toujours en vigilance orange à la canicule.

Petits et grands savourent la fraîcheur de l'eau, dans la zone de baignade du lac de Champos. © Radio France - Florence Gotschaux

Chacun cherche donc un peu de fraîcheur... le lac de Champos, à côté de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, en Drôme des collines, fait le plein depuis plusieurs jours déjà.

L'ombre des arbres est particulièrement prisée des baigneurs. © Radio France - Florence Gotschaux

Tout le monde est équipé de la panoplie nécessaire à la lutte contre le soleil et la chaleur : glacière remplie de litres et de litres d'eau ! Sans oublier la crème solaire, pour ceux qui n'ont pas trouvé de place à l'ombre des arbres.

Ensuite, les occupations ne manquent pas. Pour beaucoup c'est baignade et farniente sur la serviette, en alternance. On voit aussi des papas se lancer dans la maçonnerie pour construire des châteaux de sable avec leurs enfants. Des enfants que la chaleur ne rend pas amorphes : entre descente en toboggan et sauts depuis la plateforme sur le lac, ils s'en donnent à cœur joie.