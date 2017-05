La barre des 30 degrés franchie pour la première fois de l'année à Bordeaux et en Gironde

Il a fait chaud, très chaud ce mardi. Pour la première fois en 2017, le thermomètre est passé au-dessus des 30 degrés dans le département. Mais ça ne va pas durer avec une forte baisse jeudi.

Si vous avez souffert de la chaleur, rassurez-vous ! Les températures enregistrées ce mardi sur Bordeaux et l'ensemble de la Gironde ne vont pas se reproduire tout de suite. Météo-France a relevé 30,8 degrés à Bordeaux, 31,7 à Belin-Beliet. Ce coup de chaud est le premier cette année, en tous cas à ces niveaux de températures.

Pluie et fraîcheur pour jeudi

Mais la situation va rapidement se dégrader. Demain mercredi, les températures resteront élevées, jusqu'à 28 degrés mais avec une matinée plus fraîche et l'arrivée de nuages dès la mi-journée. Jeudi, ce sera franchement le retour de la fraîcheur. Avec pas plus de 15 à 16 degrés dans l'après-midi. Et la pluie sera continue. Sachez que la moyenne à cette période de l'année en Gironde est de 21 degrés.