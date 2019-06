Canicule : la barre des 45 degrés franchie pour la première fois en France

Gallargues-le-Montueux, France

Une température record de 45,8 degrés a été relevée à 16h ce vendredi à Gallargues-le-Montueux (Gard). C'est la première fois en France métropolitaine que le mercure franchit les 45 degrés. Cette journée de pic de canicule était annoncée par Météo France comme l'une des plus chaudes jamais connues dans le pays : plus tôt dans l'après-midi, le précédent record de 44,1 degrés, enregistrés à Conqueyrac et Saint-Christol-lès-Alès (Gard) et datant de la canicule d'août 2003 avait déjà été battu, avec 44,3 degrés relevés à Carpentras (Vaucluse).

Le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et l'Hérault sont toujours placés en vigilance rouge canicule, et 76 autres départements sont en orange, au cinquième jour d'un épisode de canicule exceptionnel par son intensité sa précocité, dès le mois de juin. Un phénomène appelé à se répéter avec le réchauffement climatique.

Plusieurs villes ont battu leur record de chaleur depuis le début de cette canicule, comme ce vendredi à Bras (44,8°), Carpentras (44,3°C), Salon-de-Provence (42°) ou Perpignan (41,3°C), jeudi à La Rochelle (40,2°C), mercredi à Clermond-Ferrand (40,9°C), Superbesse (Puy-de-Dome, 33,7°C à 1.297m d'altitude) ou Le Tour (Haute-Savoie, 31,1°C à 1.500m d'altitude).