La barre des 30 degrés franchie à Béziers pour la première fois de l'année

C'est à Béziers qu'il a fait le plus chaud en France ce mardi : 30,8°C selon Météo France. C'est la première fois de l'année que les trente degrés sont dépassés en France.

C'est une masse d'air chaud en provenance de l'Espagne qui est à l'origine de cette température élevée dans le Sud. On a relevé 30,8 degrés Cellsius à Béziers ce mardi, 30,7 à Durban-Corbières (Aude), 30,3 à Belin Béliet (Gironde) et 30 à Dax (Landes).

On n'a pas battu des records cette année. En 2015, on avait dépassé les 30 degrés le 14 avril sur la côte aquitaine. En 2016, cela s'était produit le 5 mai, toujours en Aquitaine. C'est ce qu'on observe généralement.

Sur la période 1981-2010, on atteint en moyenne les 30 degrés en métropole le 9 mai. La date a toutefois tendance à être plus précoce au fil des ans. Habituellement, c'est la région Aquitaine qui franchit ce seuil la première. Sur la période 1981-2010, cela s'est produit 22 fois et à 9 reprises sur le pourtour méditerranéen.

Malgré des normales de température plus élevées en fin de printemps dans le Sud-Est que dans le Sud-Ouest, le seuil de forte chaleur y est généralement franchi plus tard. Le climat y est plus chaud en moyenne mais connait des excès moins marqués. Il est en effet plutôt rare, surtout en avril, d'avoir les premières fortes chaleurs près de la Méditerranée. La température de l'eau de mer est encore fraîche et les masses d'air chaud qui remontent du Sud se refroidissent assez souvent en passant au-dessus. CQFD