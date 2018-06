Contrairement aux idées reçues, l'armée agit pour préserver la biodiversité sur les terrains militaires. Sur la BA 115 d'Orange, on peut voir des moutons, des chouettes, des ruches... et une espèce menacée : l'outarde canepetière.

Sur la base aérienne d'Orange, il y a les gros oiseaux - les Mirage et les hélicoptères Fennec... C'est bien connu. Mais il y a aussi de nombreux animaux et insectes - et ça, on le sait moins. L'armée s'engage depuis plusieurs années pour préserver la biodiversité sur ses terrains.

Moutons et abeilles

Sur la BA 115, un référent "environnement" y veille. Christian mène des actions ciblées, à l'écart des pistes : il a encouragé la plantation de 76 arbres (des tilleuls, des amandiers, des micocouliers, des érables) pour attirer des oiseaux et des insectes. Il a aussi permis l'installation temporaire d'un berger, qui laisse ses 300 bêtes paître (et donc tondre) les talus. Et il a contacté une apicultrice de Jonquières, Muriel Potelet, pour qu'elle installe une dizaine de ruches à l'ombre de l'infirmerie.

Chouette chevêche, chauve-souris et outarde

Les militaires veillent aussi à protéger les espèces naturellement présentes sur la base, comme la chouette chevêche d'Athena, la chauve-souris... et surtout l'outarde canepetière (qui est aujourd'hui une espèce menacée). L'outarde se plaît tellement sur la base qu'elle niche... et fait même des petits. Autour de la base, les populations commencent a augmenté.

"En fait les terrains militaires sont favorables aux espèces", explique Florence Ménétrier, du Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle collabore depuis plusieurs années avec la BA 115.

Sur les terrains militaires, il n'y a pas de pesticides, pas de chasse, pas de braconnage, pas de bétonnage. Les animaux et les insectes peuvent finalement y vivre tranquilles - à l'écart des pistes et des aéronefs (F. Ménétrier)

La cohabitation entre les militaires et les espèces se passe très bien. Aucune collision entre un avion et un oiseau n'a été enregistrée ces dernières années. Aucune piqûre d'abeilles non plus.

Les militaires ne sont pas des pollueurs ! Bien au contraire, ils agissent pour l'environnement et la biodiversité. Malheureusement, ça ne se sait pas assez (Christian, chargé de la protection de l'environnement sur la base).

Les ruches de Muriel Potelet sont installées à l'ombre