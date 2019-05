La Bourboule : le groupe Shaka Ponk invité du 4e Climate BootCamp de Fanny Agostini

La Bourboule, Puy-de-Dôme, France

Frah et Sam ne sont pas du genre à faire dans la demi-mesure. Leur engagement est total et sincère. C'est visible et audible sur scène. Ça l'est également lorsqu'il s'agit de parler environnement. Après Nicolas Hulot, Pierre Rabhi et Marion Cotillard, les deux chanteurs du groupe Shaka Ponk vont mettre toute leur énergie pour porter le message lors de cette 4e édition du Climate BootCamp qui se déroulera du 14 au 16 juin prochain à La Bourboule (Puy-de-Dôme), dont est originaire et conseillère municipale Fanny Agostini.

Frah et Sam les leaders du groupe Shaka Ponk © Maxppp - Cyril Dodergny

Trois jours de rencontres, de discussions, de débats et d'animations. L'objectif de Fanny Agostini est d'irriguer les médias en réunissant des "influenceurs". Qu'ils soient journalistes, responsables de rédaction des grands médias, chefs d'entreprise afin que l'écologie fasse partie de leur quotidien et prenne une place importante de leur information. Lors des trois éditions précédentes, Léa Salamé ou encore Patrick Poivre-d'Arvor avaient suivi des ateliers intensifs pendant deux jours.

Une trentaine d'influenceurs présents

Cette immersion éducative, c'est aussi l'occasion de découvrir l'Auvergne, sa biodiversité et les enjeux de l'environnement. Pour la quatrième édition, le thème retenu est la biodiversité. Ils sont une trentaine annoncés cette année à La Bourboule. Henri Landes, fondateur du fonds LanDestini, et compagnon de Fanny Agostini.

Mais le Climate Boocamp n'est pas qu'un espace de formation et de sensibilisation, car le grand public est aussi invité. Le 14 juin, deux conférences sont programmées à 19h30 au casino de La Bourboule. Elles seront animées par deux scientifiques de renom, Pierre-Henri Gouyon, généticien spécialiste de l'évolution, et Sébastien Bohler, journaliste, docteur en neurosciences et chercheur au muséum d'histoire naturelle de Paris.

Pierre-Henri Gouyon et Sébastien Bohler sont également à l'affiche du Climate BootCamp © Radio France - Olivier Vidal

L'Auvergne au cœur de l'engagement

Fanny Agostini a confié récemment à France Bleu Pays d'Auvergne qu'il quittait la présentation de Thalassa sur France 3. Une décision mûrement réfléchie."J'ai envie d'aller plus loin, d'élever mon niveau d’exigence avec les valeurs que je porte et les messages que j'ai envie de déployer en télévision", explique la native de la Bourboule. Elle ne ferme pas la porte à la télévision. "Bien sûr que je continue !" s'exclame-t-elle lorsqu'on lui pose la question de son futur à la télé, pour défendre l'environnement. "La biodiversité est complexe et complète. Il faut l'observer dans son ensemble, le milieu marin et le milieu terrestre, mais je me donne le temps de la réflexion".

La Bourboule : Henri Landes et Fanny Agostini coulent des jours heureux en Auvergne © Maxppp - Richard Brunel

Fanny et son mari Henri Landes ont décidé de quitter Paris et de s'installer en Auvergne. A Boisset en Haute-Loire plus précisément, où ils veulent se consacrer à leur ONG LanDestini. "C'est une ferme pédagogique mais aussi des actions menées sur le territoire auvergnat et à plusieurs échelles". Elle mobilise ainsi des sportifs comme le footballeur altiligérien Sidney Govou, mais aussi l'ancien champion du monde 98 et acteur Franck Leboeuf, la nageuse Coralie Balmy ou encore le tennisman Paul-Henri Mathieu. La journaliste auvergnate en est persuadée : "c'est par le local qu'on sortira de la crise de la biodiversité qui sévit actuellement dans le monde."

