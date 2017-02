La Côte-d'Or parmi les départements les moins pollués par la lumière

L'association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne relance son concours de label pour 2017 ce lundi 27 février. En Côte-d'Or, déjà 41 communes sont labellisées. C'est mieux que dans la plupart des autres régions françaises.

Les communes agissant contre la pollution lumineuse, source d'impact environnemental mais aussi budgétaire et sanitaire, peuvent participer à partir de lundi à une grande opération de labellisation organisée par l'association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN). A la clé, l'obtention du label "Villes et villages étoilés", délivré depuis 2009 en partenariat avec les Parcs nationaux et les Parcs régionaux, l'Association des maires de France, les Eco-maires, le ministère de l'Environnement.

De 1 à 5 étoiles

A ce jour 570 communes bénéficient de ce tampon, accordé pour 4 ans. Avec 41 communes labellisées, la Côte-d'Or est en avance. 14 communes ont déjà une étiole. C'est le cas de Saulieu, dans le Morvan côte-d'orien. Depuis 2015 même, 5 communes sont labellisées 4 étoiles. "Saulieu est une petite commune rurale de 3.00 habitants, explique Anne-Catherine Loisier, la maire, mais faites de plusieurs petits hameaux donc beaucoup de points lumineux, nous avons réalisé en 5 ans, une économie de 50% sur notre facture d'éclairage public. C'est un résultat vraiment très satisfaisant."

"Mais nous ne nous arrêtons pas là, poursuit la maire qui a décidé d'éteindre la lumière dans les rues entre minuit et 05h du matin. Chaque année, nous changeons notre matériel en passant d'une lampe à une autre plus efficace et chaque année, dans les réunions de quartier, nous discutons avec les habitants pour savoir quel point lumineux est plus important qu'un autre."

Un petit pas pour la planète

Aujourd'hui, près de 12.000 communes ont commencé à réduire les durées d'éclairage. Pour autant, depuis 25 ans, la lumière émise par le seul éclairage public a quasi doublé en France (nombre de points lumineux, durée d'activation), souligne l'ANPCEN, qui regrette l'absence de stratégie de l'État sur cette question.