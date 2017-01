La Bourgogne priée de faire des économies d'électricité

Avec le grand froid et ses températures glaciales, EDF s'attend à un pic de consommation électrique ces prochains jours en France. Pour éviter toute pénurie, nous sommes tous appelés à faire des efforts par le biais de gestes simples.

Suite à la vague de froid qui touche la France depuis ce lundi, le gouvernement recommande d’être prudent sur notre consommation d’électricité. Tous les moyens sont bons afin d’éviter une rupture électrique. Au niveau des collectivités, il y a l'exemple de la commune de Cheval Blanc, près de Cavaillon dans le Vaucluse où la mairie a décidé de couper l'éclairage public dans les rues du village pendant une semaine.

Les particuliers peuvent aussi contribuer à réduire la consommation électrique chez eux. Cela passe des gestes simples rappellent les fournisseurs d'électricité qui, et c'est un comble, se retrouvent à demander à leur clients de réduire leurs factures. Les fournisseurs d'électricité doivent en effet désormais justifier, selon la loi, de capacités pour assurer la sécurité du réseau.

Des gestes simples

Éteindre les appareils électriques (télés, ordinateurs, chaines hifi..) plutôt que les mettre en veille lorsqu'on ne s'en sert pas. Rester en mode veille consomme jusqu'à 10 % d'électricité en plus. Eviter les halogènes. Ils consomment quatre à cinq fois plus que les lampes à incandescence classique et préférer les ampoules basse consommation (consomment 4 fois moins d’électricité et durent 8 fois plus longtemps).

Chauffer sans excès lorsqu'on dispose de radiateurs électriques.

Débrancher chargeurs et transformateurs lorsqu’ils ne sont pas connectés aux appareils.

Fermer les rideaux, stores et volet permettent également de se protèger du froid (comme de la chaleur) et baisser la température de 1° à 4° la nuit et de 3°C en cas d’absence de plus de trois heures. 1°de moins dans une pièce, c’est environ 7% d’énergie consommée en moins.