Conséquence des fortes chaleurs et du trafic routier, la qualité de l'air s'est dégradée en Bourgogne. La pollution à l'ozone est en hausse. Des mesures de restrictions de la vitesse de 20 km/h sont mises en place sur les autoroutes de la région dans l'Yonne, la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire.

Dijon, France

Les fortes chaleurs de ces derniers jours favorisent la formation et l’accumulation d’ozone. L’augmentation des concentrations a conduit ce dimanche 5 août à un dépassement du seuil d’information et de recommandation (>180 µg/m3/h) sur le département de la Côte-d’Or. C'est la même chose dans l'Yonne et la Saône-et-Loire. Avec le maintien de ces conditions météorologiques, un fort risque de dépassement est également prévu pour ce lundi. La procédure d’alerte est enclenchée suite à la persistance du dépassement de seuil d’information et de recommandation.

Les rélevés de particules d'ozone - Atmo Bourgogne-Franche-comté

Les conseils pour se prémunir des effets de la pollution

- Privilégiez les sorties courtes ou demandant le moins d'effort

- Limitez les activités physiques ou sportives intenses (dont les compétitions) en plein air). Celles à l'intérieur peuvent être maintenues.

- Limitez les sorties durant l'après-midi lorsque l'ensoleillement est à son maximum

- En cas de gêne inhabituelle (fatigue,mal de gorge, nez bouché, toux, essoufflement, sifflements, palpitations) prenez conseil auprès de votre médecin ou votre pharmacien

Recommandations comportementales

- Il est rappelé que le brûlage des déchets à l’air libre interdit, y compris les végétaux.

- Limitez les émissions de polluants (engins à moteur thermique) et adaptez votre vitesse et votre conduite. Hors agglomération, il faut abaisser la vitesse de 20km/h et privilégiez les transports non polluants ou en commun.

- Différez les déplacements non indispensables.

- Limitez les travaux nécessitants l'usage de solvants.

- Dans les exploitations agricoles, évitez tout brûlage à l'air libre et reportez les épandages.