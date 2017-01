La Bretagne à nouveau secouée par un séisme ce dimanche matin près de Pont-Scorff

Un nouveau séisme, de magnitude 2,7, a touché la Bretagne ce dimanche matin. L'épicentre se situe à 1km de Pont-Scorff, près de Lorient, dans le Morbihan. C'est le deuxième séisme consécutif en deux jours dans la région.

La terre a de nouveau tremblé, ce dimanche matin en Bretagne : un petit séisme, de magnitude 2,7 sur l'échelle de Richter, a été ressenti dans le sud de la région, à 8h13 très exactement. Selon le site du CEA, l'épicentre du séisme se situe à 1km de Pont-Scorff, dans le Morbihan, 2km de Cleguer et 12 km de Lorient, sous-préfecture du département.

Ressenti par des auditeurs de France Bleu dans la région

Vous avez été plusieurs à nous contacter pour nous donner vos réactions. Pour Pierre, de Nizon près de Pont Aven, "on a bien entendu, clair et net, un bruit assez fort qui a duré moins de deux secondes, et on a senti des vibrations au niveau de la maison elle-même . C’était comme un clac d’orage très puissant."

Pour Carine, de Bannalec, c'était "comme un coup de tonnerre ! et vu la météo j’ai trouvé ça bizarre. J’ai pas senti le sol bouger, mon chien a eu très peur, donc je me suis vraiment posé des questions. Et j’ai pensé au tremblement de terre, parce que j’avais déjà ressenti ça quand il y avait eu l’épicentre d’un séisme à Hennebont, (en 2002) où j’avais senti le sol trembler sur ma commune. J’ai vu dans le journal que hier ça avait tremblé, et je me suis dit : « est-ce que c’est pas un tremblement de terre justement ? »."

Deuxième tremblement de terre en deux jours en Bretagne

Ce nouveau tremblement de terre fait suite à celui qui s'est produit samedi matin, la veille : la terre a tremblé à 7h35 près de Plumieux. Un séisme de magnitude 3,7 ressenti dans de nombreux endroits de Bretagne : de Merdrignac jusqu'au nord de Vannes, en passant par Josselin, Guégon, ou encore Ploërmel.

Le 11 décembre dernier, un séisme de magnitude 3,9 avait frappé le Nord-Finistère, au Drennec, au nord de Brest.