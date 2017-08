Isère : La brigade de l'eau à l’affût contre les abus

Plus de 80 départements sont en alerte sécheresse et 200 arrêtés préfectoraux ont été mis en place en France pour préserver l'eau. En Isère l'alerte a été reconduite mercredi 9 août et la police de l'eau lutte contre les infractions.

Depuis le 17 juillet les isérois doivent composer avec les arrêtés préfectoraux qui limitent l'utilisation de l'eau. Le niveau des nappes phréatiques reste préoccupant. Pour les particuliers il est interdit d'arroser leur jardin entre 6 heures et 20 heures. Les communes ne doivent pas arroser leurs espaces verts aux mêmes horaires. Les riverains ne peuvent pas non plus nettoyer leur voiture et remplir leur piscine pour la première fois. Les agriculteurs eux ont l'obligation de diminuer leur consommation d'eau de 15% et des restrictions horaires s'appliquent également.

Jean-Charles Saglier est inspecteur de l'environnement à l'Agence française de la biodiversité Copier

Les policiers visitent les installations hydrauliques pour vérifier leur conformité. © Radio France - Tim Buisson

Les policiers inspectent les installations hydrauliques des exploitants agricoles. Les contrôles sont planifiés par l'Agence française pour la biodiversité. Ils font aussi de la prévention auprès de la population. Ils leur expliquent la réglementation qui évolue avec les arrêtés. En une matinée ils ont contrôlé une quarantaine d'exploitations agricoles et une centaine de maisons de particuliers.

Plus que des sanctions, les policiers font de la prévention. © Radio France - Tim Buisson

Jusqu'à 1 500 euros d'amende

Les personnes en infraction peuvent écoper d'une amende qui peut atteindre les 1 500 euros. Mais les sanctions restent rares. Depuis le début de l'année moins de 10 personnes ont été verbalisées.