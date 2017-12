Cartographier pour repérer les logements mal isolés dans la région bastiaise, l'idée vient de la CAB et c'est une première dans l'île. Ce mercredi soir, un avion a survolé longuement la zone Furiani - Santa Maria di Lota à basse altitude et les habitants l'ont d’ailleurs bien entendu.

Corse, France

Pendant trois heures l’appareil a réalisé des milliers de clichés infrarouges du grand Bastia, il a enchainé les allers retours à 900 mètres d’altitude, pour déceler les fuites de chaleur sur les toits.

Préparer le terrain

Thermographie aérienne © Maxppp - maxppp

Patrick Féron, le pilote de l'avion : « On ne survole pas des villes la nuit pour faire des photographies infrarouge comme ça. Il faut préparer la mission en détail, en fonction du relief, obtenir les autorisations préfectorales nécessaires et les avec le reste du trafic aérien, l’aviation civile. Nous programmons un certain nombre de lignes de vol espacées de 300 mètres à une altitude de 900 à 1000 mètres, parallèles, elles mesurent, 10, 20 ou 30 km en fonction de la taille de la zone. Ce travail doit se faire en hiver, en été les maisons de sont pas chauffées cela n’a aucun intérêt, la nuit puisque dans la journée le soleil va chauffer les toits, il faut décoller deux heures après le coucher du soleil. C’est un très grand plaisir de voler la nuit, la ville est très très belle ! »

La cartographie

Ces photos sont ensuite recueillies par un opérateur, qui va travailler dessus, et les assembler. Mais cette étape prend beaucoup de temps.

Thermographie aérienne © Maxppp - maxppp

Philippe Debru, l'opérateur : « Pour l’instant on a les données brutes, facilement accessibles et exploitables mais en l’absence de géo référencement on ne peut pas en faire une cartographie…cette représentation on peut aussi la mettre en couleur selon des gammes de palettes à convenance du client, traditionnellement en 256 couleurs allant du bleu vers le rouge, le chaud et qui aident à une meilleur visualisation, compréhension par les particuliers. Notre client, la collectivité, va décider de les mettre à disposition des particuliers, en guise de service additionnel nous pouvons aussi les mettre sur un site internet. »

Dans quel but ?

François Tatti , président de la CAB © Radio France - France Bleu

Une fois ces éléments assemblés et analysés, que va faire la CAB ? François Tatti son président : « Cela s’inscrit dans notre politique d’accompagnement des économies d’énergie, et de la transformation de notre consommation en consommation d’énergie non fossile, avec comme objectif de sensibiliser nos concitoyens au problème qui est le leur d’une surconsommation inutile, de gaspillage dont peut-être ils ignorent l’existence. L’idée c’est de faire une cartographie, la plus fine possible et de la mettre à la disposition de chacun, pour permettre aux organismes HLM, les constructeurs, les syndics ou même les particuliers de prendre la mesure de la situation et les dispositions qui les intéressent. C’est une démarche qui s’inscrit dans la programmation pluriannuelle de l’énergie dans laquelle 1 milliard d’euros est consacré à la Corse sur 8 ans pour financer les travaux d’économies d’énergie. »

La prochaine région à être cartographiée sera la Balagne.