La campagne de stérilisation des oeufs de goëlands débute aux Sables d'Olonne

La ville des Sables d'Olonne lance sa nouvelle campagne de stérilisation des oeufs de goëlands. Si vous découvrez un nid sur votre toit, une équipe municipale viendra stériliser les oeufs. L'opération est gratuite.

Cris stridents, salissures et dégradations des toitures : le nombre élevé de goëlands crée beaucoup de nuisances pour les habitants des Sables d'Olonne. Alors chaque année, depuis 1994, la ville organise une campagne visant à stériliser les oeufs dans les nids. L'objectif est de ralentir la reproduction, et d'inciter les oiseaux à nicher ailleurs.

Si vous découvrez la présence d'un nid sur votre toit, vous devez remplir un formulaire disponible à l'accueil de votre mairie annexe ou sur le site internet de la ville. Vous devez le signaler avant le 2 mai, date du début des opérations sur le terrain Cette démarche déclenchera le passage des équipes de stérilisation, qui ont besoin d'un accord écrit pour monter sur le toit de votre habitation.

Leur mission consiste à pulvériser un mélange de formol et de paraffine sur les oeufs. La paraffine stoppe le développement de l'oeuf, tandis que le formol permet de le conserver intact afin que le goëland continue de couver. En continuant de couver, l'animal ne cherche plus à se reproduire, et quand il découvre le subterfuge, il est trop tard pour lancer une nouvelle ponte. Et cela incite l'oiseau à quitter les lieux pour trouver un endroit plus propice à sa reproduction.

Interdiction de détruire les nids

La stérilisation concerne les trois espèces de goëlands présentes dans le secteur des Sables d'Olonne, à commencer par le goëland argenté. Le goëland étant une espèce protégée, il est interdit de tuer les oiseaux ou de détruire leurs nids. D'autant que détruire un nid n'a aucune efficacité: le couple en bâtira un autre et effectuera une nouvelle ponte.

L'an dernier, les équipes municipales ont traité 856 nids, soit 1463 oeufs. Et la mairie invite les Sablais à se méfier des escrocs qui viendraient sonner à leur porte en demandant de l'argent : la prestation est totalement gratuite !