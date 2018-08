La canicule qui concernait toujours 67 départements français dimanche devrait sévir jusqu'à mardi selon Météo-France.

La #canicule se poursuit : journée la plus chaude #lundi dans le Sud-Ouest, #mardi dans le Nord-Est, le Centre-Est et l'Ile-de-France. Une dégradation orageuse y mettra fin progressivement par l'ouest entre mardi soir et jeudi. Restez informés ▶️ https://t.co/rJ24zzmmy4pic.twitter.com/xcBBcQmV9h — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 5, 2018

Les deux tiers du pays sont concernés : Charente-Maritime, Allier, Aube, Aveyron, Cantal, Charente, Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Eure-et-Loir, Gers, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loiret, Lot, Nièvre, Puy-de-Dôme, Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne et Val-d'Oise, l'Ain, le Doubs, la Haute-Garonne, la Gironde, le Jura, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Vosges, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, le Bas-Rhin,le Haut-Rhin, la Saône-et-Loire, le Var, le Territoire-de-Belfort, les Alpes-Maritimes, le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Vaucluse, l'Ardèche, la Drôme, les Pyrénées-Orientales (en vigilance exceptionnelle aux feux de forêt) et le Rhône.

De nouveaux records de chaleur battus dans le Sud

Si le thermomètre a légèrement baissé dimanche, Météo France prévoit un nouveau pic ce lundi dans le Sud et mardi plus au nord. Le centre du pays pourrait connaître mardi des températures plus importantes que ce week-end, avec notamment 38 degrés prévus l'après-midi à Paris. Il faudra attendre jeudi pour retrouver des températures conformes voire légèrement inférieures à la normale saisonnière.

Ce lundi, le mercure sera compris entre 33 et 37 degrés, et même 38 à 39 localement, notamment entre la Charente et le nord de l'Aquitaine et sur le centre-est. On attend 36°C à Toulouse et 37°C à Bordeaux. Seuls les départements bordant la Manche seront épargnés avec 28 à 32 degrés à l'intérieur de terres et 23 à 27 à la côte.

Dimanche, les températures maximales ont atteint 35 à 38 degrés, 30 à 35 degrés du nord de la Loire à l'Alsace, et 39 à 40 degrés localement dans le Sud du pays.

Samedi, l'air venu du Sahara a fait grimper les thermomètres au-delà des 40°C localement avec 41,3°C dans l'après-midi à Béziers (Hérault) et 40,6°C à Chusclan (Gard), près d'Avignon. Leucate (Aude) a battu son record absolu avec 39,1°C. De nombreux records de chaleur ont également été battus dans la nuit de samedi à dimanche dans le Sud, avec une température minimum de 29,4°C au cap Béar et 28,9°C à Torreilles (Pyrénées-Orientales), ou 28,6°C à Sète (Hérault), et aussi près de 26 degrés à Lyon.

De nombreux records absolus de #chaleur nocturne ont vraisemblablement été battus la nuit passée entre la vallée du Rhône et le golfe du Lion #caniculepic.twitter.com/YwaehZJgn3 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 5, 2018

L'Ile-de-France, le Sud et l'Est touchés par la pollution à l'ozone

Corollaire de la chaleur et du trafic routier, la pollution à l'ozone touche de nombreuses régions : l'Ile-de-France, l'Est, la Bourgogne, la vallée du Rhône et la Gironde.

En région parisienne la qualité de l'air devrait être particulièrement mauvaise lundi, avec des niveaux d'ozone au dessus du seuil de seuil d'information. C'est la 12e fois que cela se produit depuis début juillet. Les autorités ont décidé de mettre en place la circulation différenciée et d'interdire aux véhicules les plus polluants de rouler.

A des concentrations élevées, l'ozone peut en effet provoquer des irritations des yeux, du nez, de la gorge et des essoufflements, en particulier chez les personnes sensibles.

La vitesse maximale est aussi réduite sur de nombreux axes routiers et il est recommandé de prévoir des activités physiques tôt dans la matinée.

Par ailleurs, la chaleur a contraint EDF à arrêter jusqu'à nouvel ordre quatre réacteurs nucléaires : deux à Bugey (Ain), un à Fessenheim (Bas-Rhin) et un à Saint-Alban (Isère).