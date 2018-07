Puy-de-Dôme, France

Cette fois c'est fait ! Il a fallu attendre la troisième candidature pour que la Chaîne des Puys - faille de Limagne soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, en tant que site naturel exceptionnel. Le suspense était moins important que lors des deux premières candidatures puisque le dossier puydômois avait obtenu l'onction de l'UICN fin mai. Cela ne signifiait pas pour autant que tout était joué d'avance mais c'était un plus indéniable.

L'avis de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature est, sauf exception, suivi par le comité de l'UNESCO. Il avait été négatif les deux premières fois, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme avait donc retravaillé totalement son dossier pour mieux correspondre aux demandes des experts et présenter un projet sans défaut (pages 9 à 14) aux représentants des 21 Etats élus au comité du patrimoine mondial.

Parmi les changements, un nouveau nom, Haut lieu tectonique Chaîne des Puys - faille de Limagne, des limites et une superficie modifiée (24.223 hectares) ainsi qu'une description remaniée de la valeur universelle exceptionnelle proposée. Les premiers dossiers insistaient plus sur le volcanisme, cette fois c'est le rift que constitue la faille de Limagne qui est mis tout autant en avant.

Le phénomène de rupture d'un continent

Car l'ensemble Chaîne des Puys – faille de Limagne illustre de manière exceptionnelle un phénomène terrestre majeur : la rupture d’un continent. C'est pour cela que le dossier porte les deux noms puisque le phénomène de faille est essentiel pour comprendre le phénomène dans sa globalité et de comprendre comment la croûte terrestre s’est fracturée et effondrée.

La Chaîne des Puys - faille de Limagne devient le 44e site français inscrit au patrimoine mondial. Des sites qui sont avant tout culturels comme le Mont Saint-Michel, le château de Versailles, le vieux Lyon, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, le Pont du Gard ou encore la colline de Vézelay. En revanche, il y a très peu de biens naturels français, les pitons et les cirques de la Réunion, les lagons de Nouvelle-Calédonie et les calanques de Piana. La Chaîne des Puys - faille de Limagne est donc le quatrième et le premier dans l'Hexagone.