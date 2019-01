Forêt : La chalarose décime les frênes alsaciens

Hilsenheim, France

La plupart des frênes alsaciens est touchée. Les arbres malades sont très fragiles, il suffit d'un coup de vent pour les faire tomber. Dans la forêt de l'Illwald, en plaine d'Alsace, près de Sélestat, 40% des arbres sont des frênes. La mairie de Sélestat a dû se résoudre il y a un an à fermer ses 1.400 hectares au public. Seuls deux sentiers restent accessibles aux promeneurs.

Ce symbole tracé par l'ONF indique que ce frêne malade est utile à la biodiversité © Radio France - Corinne Fugler

Les frênes alsaciens sont attaqués par la chalarose, une malade "cryptogamique", provoquée par un champignon microscopique venu d'Asie. Le parasite progresse rapidement vers l'ouest. Il a atteint tout récemment la Charente et la Bretagne.

Seule option, couper les arbres malades

Le champignon voyage notamment grâce aux feuilles du frêne. Face à la propagation de la chalarose, l'Office national des forêts est impuissant. Ses agents arpentent actuellement les forêts pour marquer les arbres qui seront abattus par les bûcherons l'hiver prochain. Les arbres coupés seront reconvertis en bois de chauffage ou utilisés dans l'industrie.

L'hylésine menace aussi l'écorce du frêne © Radio France - Corinne Fugler

Diversifier les essences pour sauver la forêt

En Alsace, la maladie est présente depuis dix ans. Heureusement pour les usagers de la forêt, les massifs sont très diversifiés. Les forestiers plantent des chênes et des érables sycomores pour remplacer les essences fragiles comme les frênes et les ormes. C'est une stratégie gagnante. "Plus les peuplements sont purs, plus l'attaque est rapide", constate Jean-Marie Lauler, responsable à l'ONF de l'unité territoriale de Sélestat. "Le mélange des essences est un gage de bonne santé. La progression de la maladie est moins rapide. Si elle gagne la partie et détruit une essence comme ça a été le cas pour l'orme, il reste des forêts, il reste des semenciers, donc la forêt est toujours là!"

Jean-Marie Lauler, responsable à l'ONF de l'unité territoriale de Sélestat Copier