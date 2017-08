La chaleur accentue la présence des rats qui mangent les fils de voitures à Marseille

Le thermomètre dépasse les 30 degrés cet été. La chaleur favorise la présence des rats qui rongent les fils des deux-roues et des voitures à Marseille où on estime qu'il y a deux rongeurs par habitant.

Les rats s'attaquent au fils de scooters et de voitures à Marseille, selon les entreprises de dératisation qui ont constaté une hausse de leur activité cet été, en partie à cause de la chaleur. Ces rongeurs sont attirés par les déchets dont l'odeur est plus marquée quand le thermomètre grimpe.

Les rats attirés par l'amidon de maïs

Ces rongeurs dont on estime qu'il y en a deux par habitant s'attaquent aux fils des deux-roues et des voitures. Les rats sont attirés par une composante des gaines entourant et protégeant les fils électriques. "Les protections de câbles électriques sur certains scooters et certaines voitures sont fabriquées avec de l'amidon de maïs", raconte Maurice Pierre, responsable de la société de dératisation A3DS à Marseille.

Les autorités rappellent qu'il ne faut pas déposer ses ordures avant 19 heures. En juin, la métropole Aix-Marseille avait présenté une série de mesures pour la gestion des déchets : une déchetterie mobile pour le centre, des composteurs collectifs mais également un système d'abonnement pour les restaurateurs et des obligations de résultats dans les marchés publics.