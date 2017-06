La chaleur s'installe en Provence

Le mois de juin s'annonce déjà comme l'un des plus chauds de l'histoire de la météo. Les températures restent désormais très élevées la nuit.

Dans les archives de Météo France, c'est du jamais vu. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la température n'est pas descendue sous les 24,8 degrés. Un record tous mois confondus depuis que les relevés existent (1939). La nuit a également été chaude à Cassis (24,5 degrés) et à Marignane (25 degrés) ou ce sont des records battus pour un mois de juin.

Pas encore la canicule

Pour les spécialistes, il est encore trop tôt avant de pouvoir parler d'un début de canicule.

Depuis la canicule de 2003, chaque département a son propre seuil d'alerte de la canicule. Dans les Bouches-du-Rhône, il faut pendant plus de 48 heures des journées à plus de 34 degrés et des nuits à plus de 22 degrés. Dans le Var, la fourchette retenue est à 35 degrés le jour et 23 degrés la nuit.

37 degrés annoncés la semaine prochaine

Les prochains jours, la Provence va connaître un épisode encore plus chaud. Dans le nord des Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse, le mercure devrait atteindre les 37 degrés.