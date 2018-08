Charente-Maritime,France

Attention en fin de journée et en soirée en Charente-Maritime et en Charente. Météo France place les deux départements ainsi que 7 autres départements du Sud Ouest en vigilance orange à cause des orages. C'est la conséquence des fortes chaleurs attendues plus tôt dans la journée. De la grêle et une forte activité électrique sont prévues ainsi que des rafales de vent en pointe localement à plus de 100 km/h et jusqu'à 120 km/h.

La vigilance orange aux orages doit commencer à 20 heures et se terminer en théorie à minuit.