Charente, France

Un millier de maisons ont été endommagées par la grêle ce mercredi après-midi en Charente. Le préfet vient de faire un point sur la situation. Parmi les communes très touchées, il y a Vilhonneur, Chazelles, Chabanais, la Rochefoucauld, Rancogne et St Sornin... toutes dans l'est du département, à la frontière de la Dordogne.

Les pompiers, la sécurité civile sont toujours aux côtés des habitants ce matin pour bâcher les toits des maisons. Des renforts de Charente-Maritime, de la Vienne, de Gironde arrivent sur place. Et ça va continuer... il faut dire que dans certains villages, comme Rancogne, ce sont 80% des maisons qui sont endommagées.

130 pompiers sont à pied d'oeuvre sur la commune de St Sornin. © Radio France - Pierre Marsat

40 personnes hébergées dans un gymnase

Certains habitants de St Sornin ont du passer la nuit dans un gymnase. Les habitants sont évidemment toujours sous le choc après ce déluge de grêle. Pour l'instant, ils sont dans l'urgence... Une cellule d'aide psychologique est là pour les accompagner.

A St Sornin, des experts en assurance s'installent cet après-midi en mairie pour aider les sinistrés à préparer leurs demandes d'indemnisation.

Les maires et les autorités essaient pour l'instant de trouver des solutions pour reloger toutes les familles sinistrées. Pour accueillir également les pompiers venus en renfort. La solidarité commence à s'organiser avec les services techniques des villes voisines qui viennent donner un coup de main.