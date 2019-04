La chasse au moustique tigre a déjà commencé dans la métropole de Toulouse

Blagnac, France

Le moustique tigre fait désormais partie de nos nuisances quotidiennes, l'été, en Occitanie. Une nuisance telle que les municipalités n'hésitent plus à lancer des campagnes de communication pour inciter les particuliers comme les entreprises à faire la chasse aux points d'eau stagnante chez eux. Ces consignes seront d'actualité cet été encore mais à Blagnac, la ville va plus loin. Après les chauves-souris, les gambusies ou les traitements bio, les agents installent des pièges pondoirs.

200 pièges pondoirs dans les parcs de Blagnac

Le piège pondoir comporte une petite rampe marron pour faire descendre la femelle dans le bac où se trouve de l'eau terreuse. © Radio France - Stéphanie Mora

Le piège pondoir est une sorte de boîte plastique avec un couvercle noir en forme d'entonnoir dans lequel stagne une eau terreuse. Les femelles moustiques tigres pondent à l'intérieur. Les larves se développent dans le piège et ne peuvent en ressortir. Les pièges sont installés dans les parcs, jardins et les deux cimetière de Blagnac près des habitations pour baisser les attaques sur une surface de 35 hectares. Le système a été mis au point par la société écolab et coûte entre 15 et 20 € l'unité.

"Il y a aussi une visée pédagogique dans ce dispositif. On espère que les Blagnacais vont s'en inspirer et pourquoi pas en acheter pour en installer dans leur jardin". Fabrice Vacchina, responsable du service environnement à la ville de Blagnac

Blagnac poursuit aussi l'installation de nichoirs pour chauves-souris. Une trentaine ont été fabriqués par les ateliers municipaux. Objectif : faire revenir les chauves-souris dans la ville car ce sont de gros prédateurs de moustiques, une chauve-souris peut avaler jusqu'à 2000 insectes tous les soirs. L'été dernier, une dizaine de nichoirs avaient été installés mais seulement deux ou trois colonisés par le petit mammifère.

Blagnac espère installer 30 nichoirs pour chauves-souris comme celui-ci posé dans le parc du Grand Noble © Radio France - Stéphanie Mora

La municipalité a aussi commencé plus tôt les traitements à base d'insecticides biologiques (dès le mois de mars et jusqu'à septembre). Enfin Blagnac compte sur le retour des hirondelles en proposant des supports pour les nids et poursuit l'introduction de gambusie dans les bassins et les mares, des poissons gros consommateurs de larves de moustiques.

À Toulouse, une campagne de sensibilisation début mai

Les deux premières semaines de mai, la ville de Toulouse lance une campagne de communication auprès des habitants avec des affiches en ville, et dans les cimetières pour faire la chasse aux eaux stagnantes. Les agents municipaux seront aussi vigilants dans les parcs, les jardins, les fontaines, les cours d'écoles ou les toits terrasse. "On va aussi solliciter les associations de quartier, ça avait pas mal marché l'an dernier, glisse Jean-Luc Moudenc, l'idée c'est d'éradiquer un maximum de foyers de prolifération". Une deuxième campagne de ce type sera menée début juillet.

Les maires, que ce soit Jean-Luc Moudenc à Toulouse ou Joseph Carle à Blagnac, sont unanimes : ils sont de plus en plus sollicités par leurs administrés sur l'invasion des moustiques tigres et contraints de prendre le sujet au sérieux. Les élus de la métropole expérimentent des pièges ou des techniques et échangent leurs bonnes pratiques.