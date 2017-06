La chaufferie biomasse de Saint-Pierre-des-Corps alimentera 3.700 équivalents logements d'ici à 2019

Les deux chaudières biomasse de la chaufferie de Saint-Pierre-des-Corps ont été allumées ce vendredi. Ces équipements, raccordés à 3.700 équivalents logements d'ici à 2019, vont permettre de diminuer de 6.000 tonnes les émissions de CO2, soit une baisse de 70% des gaz à effet de serre.

Après 14 mois de travaux, la chaufferie de Saint-Pierre-des-Corps fait dorénavant dans l'énergie renouvelable ! Deux chaudières biomasse ont été allumées ce vendredi, l'un de 2 Mégawatt, l'autre de 2,5 Mégawatt. Elles produisent de la chaleur à partir de copeaux de bois, collectés dans un rayon de 150 kilomètres maximum autour du site. Ces chaudières alimenteront les bâtiments raccordés en eau sanitaire et en chauffage.

La maire de Saint-Pierre-des-Corps, Marie France Beaufils, a allumé les chaudières biomasse en compagne de Damien Petiteau, Directeur Général de Corpo'Energies © Radio France - Pauline Pennanec'h

3.700 logements équivalents desservis

D'ici à 2019, près de 3.700 logements équivalents seront desservis. Parmi les sites raccordés, on retrouve l'Hôtel de Ville, le centre socioculturel, la bibliothèque, les écoles... Des sites situés sur un réseau de 7 km. Damien Petiteau, le Directeur Général de Corpo'Energies, explique le projet : "On participe à une économie circulaire. Cela permet de créer de l'emploi, de renouveler la forêt... On arrive à obtenir un réseau de chaleur dont la majorité de l'énergie est renouvelable".