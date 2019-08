La Chevrolière, 70eme fête des pêcheurs du lac de Grand Lieu

La Chevroliere, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, France

Cette fête des pêcheurs du lac de Grand Lieu est aujourd'hui la seule occasion de l'année de pouvoir visiter le lac, d'habitude interdit au public. Avec 3000 hectares en été, et surtout 6500 hectares en hiver, ce lac de Grand lieu est le plus grand lac de plaine en France. C'est l'occasion de découvrir cette réserve naturelle et le métier de pêcheur avec des balades en barque, et des démonstrations de pêche à l'ancienne. La fête est aussi réputée pour ses ventes et dégustations d'anguilles et d'écrevisses.

Une réserve naturelle exceptionnelle

Il reste aujourd'hui seulement sept pêcheurs professionnels. Il étaient près de 120 au début du XXème siècle. Le parfumeur Guerlain avait légué le lac à l'Etat en 1980 à condition qu’il soit classé réserve naturelle nationale. Aujourd'hui, on re­cense plus de 550 es­pèces de vé­gé­taux, 270 espèces d’oi­seaux, et 50 espèces de mammifères.