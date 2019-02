La circulation du week-end à Paris et en Ile-de-France : opération de déminage porte de la Chapelle ce dimanche

Île-de-France, France

Beaucoup de points à surveiller ce week-end des 16 et 17 février. Principalement des manifestions de gilets jaunes et une opération de déminage porte de la Chapelle.

Acte 14 des Gilets jaunes

Plusieurs manifestations sont annoncées sur Facebook : sur les Champs-Elysées, place de la République, dans le 18e arrondissement ou encore place du Maréchal-Juin, dans le 17e arrondissement.

Opération de déminage Porte de la Chapelle

Dimanche, une opération de déminage va avoir lieu Porte de la Chapelle pour neutraliser une bombe de la Seconde guerre mondiale.

L’opération nécessitera l'évacuation côté Paris et côté Saint-Denis d’une importante partie du quartier de la porte de la Chapelle de 6h du matin jusqu’en début d’après-midi.

L’autoroute A1 et le périphérique autour de la Porte de la Chapelle toute la matinée au moins, à partir de 7h du matin en tout cas et les trafics SNCF et RATP suspendus. Ainsi, sur les lignes H, K, B et D de la SNCF, aucun train ne partira ou n’arrivera gare du Nord à Paris vers ou depuis les Hauts-de-France entre 9h et 15h. Mais également la moitié des TGV, Eurostar ou Thalys seront touchés, les clients replacés dans d'autres rames. La SNCF prévient donc les usagers de ne pas se déplacer en gare ce dimanche matin s'ils sont concernés par les perturbations. Enfin, la circulation de la ligne 12 sera interrompue tout le temps de l'opération.

Evènements culturels

Le Paris Manga & Sci-Fi Show au Parc des expos Porte de Versailles, tout le week-end.

Le Mondial du Tatouage tout le week-end à la Grande Halle de la Villette.

Transports en commun

RER A : tout le week-end, les horaires des trains au départ de Poissy à 07h57 et 20h02 à destination de Marne la Vallée sont avancés de 4 minutes en raison de travaux de maintenance.

RER B : tout le week-end, en raison de travaux de maintenance, trafic interrompu entre Saint-Rémy-Lès-Chevreuse et Gif-sur-Yvette. En conséquence, un service de bus de remplacement est mis en place, avec desserte de la gare de Courcelle-sur-Yvette.

En raison de travaux de régénération caténaire entre les gares du Bourget et d'Aulnay-sous-Bois, seuls des trains omnibus Mitry et omnibus Roissy circulent en direction de Mitry-Claye et de Roissy.

RER D : tout le week-end, la desserte des trains est modifiée entre Gare de Lyon et Corbeil-Essonnes via Grigny Centre, en raison de travaux de maintenance.

Tout le week-end, la gare de Créteil Pompadour n'est pas desservie en direction de Villeneuve Saint-Georges, en raison de travaux de maintenance.

A partir de 22h50, les gares de Créteil Pompadour et Villeneuve Triage ne sont pas desservies dans les 2 sens de circulation. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Maisons Alfort Alfortville et Villeneuve Saint-Georges, avec desserte des gares intermédiaires.



Tout le week-end, moins de trains entre Paris Gare de Lyon et Melun via Combs, en raison detravaux de maintenance.

Tout le week-end, moins de trains et horaires modifiés entre Paris et Goussainville/Creil, en raison de travaux de maintenance.

Les trains en provenance et à destination du sud de la ligne D sont départ arrivée en gare de Stade de France

Les trains en provenance et à destination du nord de la ligne D sont départ arrivée à Paris Nord surface.

En conséquence, les gares de Saint-Denis et Pierrefitte Stains sont non desservies et des bus de substitution sont mis en place entre Stade de France et Pierrefitte Stains.

Dimanche, de 22h30 à la fin de service, les gares de Le Mée, Cesson, Savigny le Temple, Lieusaint Moissy, Combs la Ville, Boussy St-Antoine, Brunoy, Yerres et Montgeron Crosne ne sont pas desservies en direction de Villeneuve Saint-Georges, en raison de travaux de maintenance.

Un service de bus de remplacement est mis en place entre Melun et Villeneuve St-Georges via Combs, avec desserte des gares intermédiaires.

Transilien Ligne J : en raison de travaux, le trafic est interrompu tout le week-end entre Paris St-Lazare et Mantes la Jolie via Poissy. Un service de bus de remplacement est mis en place entre Les Mureaux et Mantes la Jolie, avec desserte des gares intermédiaires.