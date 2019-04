La colère des locataires des jardins ouvriers, ils refusent d'être délocalisés avec l'extension du golf

L'association de sauvegarde des jardins ouvriers dénonce l'absence de concertation de la part de Valenciennes Métropole sur son projet d'extension du golf.

Selon les jardiniers les 230 parcelles pourraient être déplacées sur l'ancien champ de tir de la gendarmerie, mais c'est un terrain pollué dénonce Cédric Vasseur, le président de l'association

C'est un endroit où l'armée, la gendarmerie venaient s'entraîner pour tirer donc c'est un endroit qui est pollué, c'est une zone en plus qui est inondable donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer, il va nous falloir peut-être plus de 10 ans pour que ça soit productif comme aujourd'hui