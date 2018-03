Auxerre, France

En cause, une pollution au dimétachlore, une substance présente dans un herbicide utilisé pour le colza. La mairie distribue de l'eau en bouteille mais certains habitants en appellent au préfet. Ils demandent une interdiction totale de ce produit autour du point de captage de Lucy-sur-Yonne.

Interdire le produit dangereux

Ils réclament un périmètre de protection de 20 hectares au moins, autour du point de captage. Pour régler durablement un problème qui selon eux ne va pas s'arranger. Lionel Deschamps est le porte-parole de l'association "Lucycitoyens", qui a lancé une pétition : " On demande l'arrêt immédiat des autorisations de pesticides autour du point de captage. On demande sa sécurisation avant d'attendre l'étude de déclaration d'utilité publique qui prendra un temps infini. Nous demandons aussi une concertation avec les agriculteurs concernés _ pour faire en sorte qu'on puisse leur permettre de travailler correctement et que nous de notre côté d'_arrêter de boire de l'eau en bouteille plastique parce que c'est intenable. C'est un problème idéologique de part et d'autre. Notre petit village se situe dans la catégorie des citoyens de seconde zone. Nous sommes des espèces de Mohicans. Les communes rurales sont logées à l'enseigne des pertes et profits."

L'association envisage de porter plainte contre X

L'association envisage de porter plainte contre X pour empoisonnement volontaire explique Lionel Deschamps : "On a été conseillé par le délégué du défenseur des droits qui nous a bien indiqué que nous étions en droit de porter plainte contre X. On va utiliser ce droit en tant que citoyen et consommateur pour utiliser toutes les armes à notre portée. Ce n'est pas circonstancié, c'est quelque chose qui est durable. On va vers des lendemains dangereux pour la santé. C'est un produit hautement toxique."

Boire de l'eau uniquement en bouteille plastique commence à lasser les habitants © Maxppp - Photo d'illustration

La pétition lancée le 2 mars par l'association "Lucytoyens" a déjà recueillie 4 200 signatures ( pour un village de 150 habitants ). Et pour étoffer le débat, l'association organise aussi une conférence, le 23 mars, à 19h, à la salle communale de Lucy-sur-Yonne.