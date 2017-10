La Commission européenne propose de renouveler l'autorisation du glyphosate pour une durée limitée de cinq à sept ans

A la veille d'un vote européen sur le renouvellement de la licence du glyphosate, la Commission européenne a proposé ce mardi de renouveler la licence de l’herbicide controversé pour une durée limitée de cinq à sept ans. Jusqu'ici, la Commission proposait de renouveler l'autorisation pour dix ans.

La Commission européenne a revu à la baisse ce mardi sa proposition de renouvellement de la licence du glyphosate dans l'Union européenne, et proposera une durée entre cinq et sept ans pour sa prochaine autorisation, a annoncé le porte-parole de l'institution lors d'une conférence de presse à Strasbourg. Cette proposition tient compte de "l'évaluation des risques" réalisée par le Parlement européen et a été prise "à la lumière de tous les éléments disponibles en Europe et à l'international", a précisé le porte-parole de la commission.

Une durée d'autorisation revue à la baisse sous la pression du Parlement

Le comité chargé du dossier, composé d'experts de chaque État membre, se réunit mercredi à Bruxelles pour voter sur le renouvellement du glyphosate.Le représentant de la Commission a pour mandat "de chercher à atteindre un renouvellement entre 5 et 7 ans", a indiqué le porte-parole. Jusqu'à présent, la proposition de l'exécutif européen portait sur une durée de 10 ans. Cette révision à la baisse de la proposition de la Commission est intervenue quelques instants après le vote d'une résolution au Parlement européen en faveur d'une disparition progressive du glyphosate d'ici cinq ans. Il s'agit d'un simple avis sans valeur contraignante, mais les eurodéputés y exhortent la Commission et les États membres à abandonner l'idée d'un renouvellement pour la prochaine décennie. Les eurodéputés se sont aussi prononcés pour interdire toute utilisation non professionnelle de la substance à la fin de l'année. Ils demandent que soit apportée l'aide nécessaire aux cultivateurs afin d'assurer la transition vers une agriculture sans glyphosate, herbicide le plus utilisé en Europe. Ils demandent également de bannir son utilisation juste avant les récoltes.

La pression des citoyens et des ONG

La Commission est également sous pression de la société civile. Lundi, elle avait reçu les représentants d'une pétition citoyenne demandant l'interdiction du glyphosate qui a récolté plus de 1,3 million de signatures, un des plus gros succès pour ce type d'initiative dans l'Union. Des ONG, Greenpeace en tête, mènent depuis de longs mois une campagne intensive à Bruxelles contre la substance. Une étude du Centre international de recherche sur le cancer, un organe de l'OMS, a classé le glyphosate "cancérogène probable" en 2015, contrairement aux agences européennes de la sécurité des aliments et des produits chimiques.