La Communauté d'agglomération organise son premier forum "Climat Action Pays Basque" à Bayonne

La CAPB et le conseil de développement Pays Basque lancent une consultation citoyenne dans le cadre de l'élaboration du Plan Climat. Elle doit durer jusqu'à juin 2020. Le coup d'envoi a été donné ce samedi, à Bayonne, avec l'organisation d'un forum baptisé: "Climat Action Pays Basque".

: Un peu plus de 200 personnes étaient présentes au forum "Climat Action Pays Basque" organisé à la cité des Arts à Bayonne

"Fédérer les acteurs autour d’un nouveau modèle de développement du territoire". Tel est l'objectif de la Communauté d'Agglomération et du conseil de développement du Pays basque en organisant ce forum "Climat Action Pays Basque", ce samedi, à la Cité des Arts à Bayonne. Cet événement donne le coup d'envoi d'une consultation citoyenne d'un an dans le cadre de la réalisation du plan climat. Les avis des habitants du Pays Basque serviront à élaborer une feuille de route censée répondre aux enjeux climatiques.

Une démarche participative

Au total, ce jour-là un peu plus de 200 citoyens, entreprises, associations, élus et acteurs scientifiques ont fait le déplacement. Toutes ces personnes ont été invitées à partager leurs solutions en faveur de la transition écologique et énergétique lors d'ateliers participatifs.

Ils s'articulaient autour de 8 thèmes : habitat durable, mobilité durable, alimentation et agriculture durable, énergies renouvelables, économie circulaire et prévention des déchets, adaptation au changement climatique, agir pour le climat dans mon entreprise, développer un projet pour la transition.

Plusieurs idées ont déjà émergé pendant les groupes de travail: développer le covoiturage en entreprise, le circuit court, ou encore préférer les appareils électroniques reconditionnés au neuf.

Un processus de long haleine

Cette concertation en trois phases va s'étaler sur plusieurs années. En commençant d'abord par un état des lieux du territoire et le recueil des solutions de différents acteurs jusqu'à juin 2020. Entre temps des agents territoriaux se rendront à différents endroits du Pays basque pour réceptionner les contributions des citoyens.

Une fois qu'elles seront toutes réunies, une synthèse sera effectuée et servira de support au plan d'action mis en oeuvre entre 2020 et 2025. Cette année-là, l'heure sera à l'évaluation des résultats et des révisions.

Le prochain forum aura lieu le 22 juin. Le lieu et l'horaire restent encore à être déterminés En attendant une plateforme en ligne a été créer pour recueillir vos contributions : www.climataction-paysbasque.fr

Pour rappel, ce plan climat est obligatoire pour les EPCI, Etablissement public de coopération intercommunale, de plus de 20 000 habitants selon la loi de la transition écologique de 2015. Ses objectifs sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air entre autres.