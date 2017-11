La commune de Veyre-Monton est prête pour l'arrivée des premiers flocons

A Veyre-Monton, la neige se fait encore discrète mais la commune est déjà prête. Avec 3 500 habitants et trois bourgs (Monton, Veyre et Soulas) situés sur des versants de collines de la vallée de la Veyre, verglas et routes enneigées font partie de la routine hivernale.

Avec trente-six kilomètres de routes communales à entretenir, mieux vaut être prêt dans la commune de Veyre-Monton. Pas de manteau blanc pour l'instant, le chasse-neige est encore au garage municipal mais les agents de la ville sont d'astreinte depuis lundi. Ils sont sept employés de la commune dont deux chaque semaine à scruter le ciel toutes les nuits.

La commune a installé du sel et des gravillons aux points stratégiques comme les écoles, les carrefours dangereux et ruelles pentues mais le travail des agents ne suffit pas. Le chasse-neige doit couvrir les trois bourgs et ne peut passer partout. Chaque habitant doit être conscient du danger comme l'explique le maire Yves Fafournoux : "Il faut absolument s'équiper. On ne peut pas dire que les ruelles pentues glissent tout en ayant des pneus lisses ou usés ! Et pour les piétons, on invite les habitants à être citoyens. Ils peuvent à la fois déblayer devant leurs portes mais aussi dans leurs rues."

Un temps pluvieux et des températures négatives la nuit mais pas encore de neige sur Veyre-Monton © Radio France - Sarah Gilmant

Météo France n'annonce que quelques flocons sur la commune cette nuit et les soirs prochains.