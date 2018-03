Deux ans et demi après l'incendie du plateau de l'Arbois, la municipalité des Pennes Mirabeau pourrait autoriser la construction d'un lotissement sur un terrain ravagé par les flammes. Mais les riverains estiment que que le secteur est trop dangereux. Le maire attend la décision du préfet.

Les Pennes-Mirabeau, France

Ça ressemble à un petit coin de paradis. Aux Magnararelles, au nord des Pennes Mirabeau, le plateau de l'Arbois surplombe une centaine de villas avec piscine. Depuis plusieurs années, la municipalité envisage d'autoriser la construction de 37 logements supplémentaires sur un terrain en friche.

Mais l'incendie dramatique du 10 août 2016 est encore dans les mémoires des résidents opposés à ce projet. Plusieurs maisons ont été partiellement détruites par les flammes. "C'était la panique, raconte Hervé Ustache, un des propriétaires victimes de l'incendie. Les pompiers montaient vers le lotissement et les habitants essaient d'échapper aux flammes. On sait très bien ici que rien ne peut arrêter le feu".

Une enquête publique défavorable

L'enquête publique menée ces derniers mois en est arrivée à la même conclusion. Dans son rapport remis au préfet, le commissaire enquêteur préconise le retour en zone rouge du terrain et le classement en secteur agricole lors de la révision du plan local d'urbanisme (PLU). Un avis contraire à celui de la DDTM (direction départementale des territoires et de la mer) qui estime que l'urbanisation du terrain permettrait de défendre la progression du feu et de sauvegarder les maisons.

La promesse de l'ancien maire après le feu

Après l'incendie de l'été 2016, le sénateur-maire des Pennes Mirabeau avait assuré qu'il n'y aurait pas d'opération immobilières sur les terres touchées par la catastrophe. "Le zonage des parcelles restera le même que celui qu'il était avant l'incendie" affirmait Michel Amiel dans la revue municipale en octobre 2016.

Depuis, l'élu, touché par le cumul des mandats a cédé son fauteuil à Monique Slissa, pas très emballée par le projet. "Moi je suis mitigée, dit-elle. Si je peux m'appuyer que le fait que c'est inconstructible, on n'en parlera plus". Le dernier mot reviendra au préfet.