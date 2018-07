Surmont, France

« Le Glyphosate c’est une solution trop facile » répète le porte-parole de la Confédération Paysanne du Doubs. Avec une dizaine d’agriculteurs, ils avaient rendez-vous devant le champs de Dominique Martin, un agriculteur installé à Surmont (Doubs) pour montrer qu’il est possible de produire autrement.

Plus difficile oui, mais pas impossible

Ces agriculteurs ne veulent pas mentir. D’après eux, il est en effet plus difficile de travailler sans le Glyphosate, mais cela reste accessible. « Il faut surtout changer les mentalités. Depuis toujours, les anciens, les commerciaux, les salariés nous répètent que le pesticide est la seule solution. Sauf qu’a cette allure, il détruit nos champs » menace Marielle une agricultrice du département.

Comme son voisin, elle a fait le choix de produire différemment : « Il faut penser à nos enfants. Et produire comme nos grand-parents. D’autant plus que nous n’avons plus les mêmes contraintes techniques. Aujourd’hui nous devons protéger nos terres, nos nappes phréatiques, nos cultures et nos bêtes » raconte l’agricultrice.

Dominique Martin n'utilise plus de pesticides sur ses parcelles de Surmont (Doubs) © Radio France - Nina Valette

Du coté de Dominique Martin, l’hôte du jour, c’est le même état d’esprit. Cet agriculture produit des céréales sur ses 56 hectares. Une production qui termine dans le ventre de ses 25 vaches. « Avec mes vaches, je fais du Comté. Si elle mange une production saine, mon fromage est bon pour la santé. J’ai utilisé des pesticides il y a plus de 20 ans. Mais j’ai mis fin à cette pratique parce que j’avais mal à la tête. Si ce n’est pas bon pour moi, ce n’est pas bon pour le consommateur » raconte l’agriculteur au milieu de son champs.

Avec le Glyphosate j'avais mal à la tête - Dominique agriculteur à Surmont (Doubs)

Pas moins rentable d’après ses agriculteurs

Didier a fait le déplacement depuis Loray (Doubs) parce qu’il est lui aussi convaincu par la nocivité du produit. A 50 ans passé il a lui aussi utilisé des pesticides pendant sa carrière. Mais aujourd’hui c’est terminé. Cet agriculteur défend même l’idée que sans Glyphosate, il est impossible d’avoir des parcelles rentables : « Quand vous utilisez ce genre de produit, il faut chaque année augmenter la dose. Le produit coûte cher. Et ça use nos terres. C’est comme avec une vache, si elle produit 10 litres et une autre 2000, sur la durée la première vache va avoir des problèmes. Elle va pas tenir longtemps. Et bien pour nos champs c’est exactement la même chose. Il faut produire de façon plus intelligente » explique le producteur.

Ces agriculteurs souhaitent que le cahier des charges du Compté interdise définitivement le Glyphosate dans la chaîne de production du fromage.