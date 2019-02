La construction de l'usine d'éoliennes au Havre doit débuter début 2020

Petite projection de la future usine havraise sur l'éolien. "On voit où seront situés les bâtiments et les zones de stockage. Ici, on produira des pales et des nacelles, un travail minutieux et délicat", dit Filippo Cimitan, président de @SiemensGamesa. pic.twitter.com/3lZFNDUJbK