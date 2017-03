La construction de l'usine de pales d'éoliennes a démarré sur le port de Cherbourg

La construction de l'usine de pales d'éoliennes est enfin lancée dans le port de Cherbourg. La première pierre a été officiellement posée ce jeudi en présence de Bernard Cazeneuve. Le site, qui fabriquera les plus grandes pâles du monde, embauchera 550 personnes d'ici le printemps prochain.

Cette fois, c'est du concret. La construction de l'usine de pales d'éoliennes dans le port de Cherbourg est officiellement lancée, après avoir pris beaucoup de retard. Le premier ministre Bernard Cazeneuve a posé la première pierre, en présence du président de la région Normandie, Hervé Morin et des PDG de General Electric et de LM Wind Power, qui construiront et exploiteront le site.

Les premières pales sortiront de l'usine au printemps prochain. Pour l'instant, le site devrait fournir les pâles pour trois parcs d'éoliennes off-shore dans le Calvados, en Seine-Maritime et en Loire-Atlantique. D'autres pays européens comme l'Allemagne et le Royaume-Uni sont également intéressés, tout comme les Etats-Unis.

Bernard #Cazeneuve pose la première pierre de l'usine de pales d'éoliennes sur le port de #Cherbourg pic.twitter.com/T49JXmwCCf — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) March 23, 2017

Le site s'étendra sur 20 000 m². Pour le construire et l'équiper, General Electric va débourser 65 millions d'euros. De cette usine sortiront les plus grandes pales du monde. Elles mesureront 88 mètres de long et les éoliennes qu'elles équiperont feront 180 mètres de diamètre.

Un demi-millier de recrutements et de formations

Pour faire tourner l'usine, 550 employés seront recrutés petit à petit, dès la fin de l'année 2017. Ils bénéficieront d'une longue période de formation, entre 6 et 9 mois, à Cherbourg mais aussi dans d'autres usines de pâles en Europe. "Un centre de formation sera créé à Cherbourg", a annoncé Marc de Jong, le PDG de LM Wind Power. Mais General Electric voit plus loin que ces 550 recrutements. A terme, le groupe envisage le double avec la montée en puissance du site qui devrait passer de 1 à 2 gigawatt produits chaque année. C'est sans compter tous les emplois indirects, estimés aux alentours de 2000 à l'ouverture de l'usine.

Quant à l'usine de mâts, qui elle aussi devait créer de l'emploi sur le port de Cherbourg, General Electric botte en touche. "On n'a pas décidé de le faire ailleurs, on n'a pas non plus décidé de ne pas la faire, on verra avec le temps" analyse Jérôme Pécresse, le patron de la branche énergies renouvelables pour General Electric.