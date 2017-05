La Corrèze conserve ses quatre Pavillons Bleus

Le palmarès des Pavillons Bleus a été dévoilé ce vendredi pour savoir où il fait bon se baigner. Parmi les sites qui se sont portés candidats, 102 ports et 173 communes ont reçu ce label à travers la France. En Corrèze, quatre sites conservent cette distinction.

Cette année 102 ports et 173 communes sont distinguées par un Pavillon Bleu pour la qualité de leur eau de baignade et leur bonne gestion de l'environnement et des déchets. En Corrèze, comme l'an dernier, cette distinction concerne quatre sites : l'étang de Miel à Beynat, la plage de Neuvic d'Ussel, la plage des Bariousses à Treignac et le lac de Sèchemailles situé à cheval sur les communes d'Ambrugeat et de Meymac.

En Haute-Vienne en revanche, aucun Pavillon Bleu n'a été décerné. Une situation similaire à l'an dernier mais qui ne signifie pas forcément que la qualité de l'eau n'est pas bonne car chaque commune est libre de présenter ou non un dossier de candidature pour obtenir ce label. Il faut débourser quelques centaines ou milliers d'euros selon la taille de la commue qui postule. Un investissement conséquent mais qui peut aussi se révéler payant en matière de retombées touristiques.