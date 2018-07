le Limousin est en vigilance Orange aux orages jusqu'à ce soir minuit. Les premiers orages arrivent sur la Corrèze et la Haute Vienne avec de la grêle et de fortes rafales de vent. De premiers dégats sont constatés à Saint Junien en Haute Vienne.

Après un premier épisode orageux en début d'après midi mercredi à Limoges, la Haute-Vienne et la Corrèze sont touchées par plusieurs orages. Les deux départements sont placés en alerte orange jusqu'à minuit ce mercredi soir par Méteo France.

95 interventions des pompiers en Haute-Vienne

A 20h mercredi soir les pompiers du SDIS87 sont mobilisés sur 95 interventions. 45 d'entre elles concernent le village de Saint-Junien. A Saint Yrieix La Perche les pompiers signalent 46 interventions ainsi que 4 interventions sur la commune de Chateauneuf.

Plusieurs toitures impactées par la grêle en Haute-Vienne

HAUTE VIENNE : La grêle et les rafales de vent ont provoqué de gros dégâts dès la fin d'après midi ce mercredi. C'est le cas notamment dans le secteur de Saint Junien où des toitures ont été endommagés par des grêlons de la taille d'une balle de tennis. Les pompiers du SDIS87 signalent 45 interventions à 20h. Dans le secteur, les villages les plus touchés sont Le Monteil et Le Mas. La papeterie International Paper à Saillat-sur-Vienne a aussi subi des dommages. "Le vent s'est levé et très rapidement de gros grêlons sont tombés sur l'usine, de la taille d'un poing, pendant une dizaine de minutes" raconte un salarié. Les toitures de certains bâtiments ont été endommagées. L'entreprise doit faire le point sur l'étendue des dégâts ce jeudi matin.

CORREZE : Le sud du Limousin n'a pas été épargné. Le village de Puy d'Arnac près de Beaulieu-sur-Dordogne dans le sud de la Corrèze a été frappé par une averse de grêle vers 16h. Le village de Puy d'Arnac près de Beaulieu en Corrèze a subi une averse de grêle à 16h. - DR PE

Le trafic des trains est fortement perturbé en Haute-Vienne et Corrèze

Un intercité Brive-Toulouse est bloqué sur les voies, avec 56 voyageurs à son bord par des chutes d'arbres à hauteur de La Porcherie et Saint-Germain Les Belles.

Dans la gare de Limoges le train intercité Paris-Brive est retenu en gare car la circulation est interrompue plus au sud

7 lignes TER sur 10 sont bloquées notamment Limoges-Périgueux , Limoges-Brive et Limoges-Angoulême. Les trains sont arrêtés en gare et les voyageurs pris en charge par la SNCF.

Un supermarché inondé à Chateauneuf

Les pompiers du SDIS87 signalent que le village de Saint Léonard De Noblat est en partie inondé ainsi que le supermarché Super U de Chateauneuf

La chute d'un arbre provoque la mort d'un cyclotouriste en Corrèze

A Objat, en Corrèze, un cyclotouriste de 64 ans a été tué par la chute d'un arbre. Vers 17h30 ce mercredi soir, l'arbre s'est abattu sur l'homme qui revenait à son chalet avec sa compagne.

Sur l'Autoroute A20 les gendarmes confirment la chutes de plusieurs arbres entre Limoges et Brive, sans faire de victime.

Soyez prudents sur les routes de Corrèze plusieurs chutes d'arbres sont également signalées ce mercredi soir. C'est le cas notamment sur les routes vers Alassac, Voutezac ou encore Objat et Terrasson ainsi que sur l'ancienne nationale 20 entre Brive et Limoges.

d'informations à venir ...