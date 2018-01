Le secrétaire d’État, Sébastien Lecornu a choisi le Pas-de-Calais et la Corrèze pour expérimenter les tout nouveaux contrats de transition écologique, dont le premier a été signé ce jeudi à Arras. Il a choisi la Corrèze après y avoir séjourné l'été dernier.

Le ministère de la transition écologique voulait expérimenter ses contrats de transition écologique un peu partout en France : en outre-mer et en métropole, en bord de mer ou à la montagne, en ville ou à la campagne. La Corrèze a fait valoir ses atouts lors de la longue visite de trois jours de Sébastien Lecornu, en juillet dernier. Il avait été invité par le président du Conseil départemental, Pascal Coste, dont il est un proche. "J'avais ressenti une énergie positive, une volonté partagée d'aller plus loin dans des projets territoriaux bons pour la planète et bons pour l'économie locale".

Des résultats quantifiables

Preuves à l'appui : Sébastien Lecornu cite les projets de méthanisation dans le monde agricole, les actions d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments dans le milieu public, l'engagement en matière de circuit court dans la restauration collective et bien d'autres projets innovants. Faire en sorte qu'ils aillent au bout : voilà l'idée des contrats de transition écologique destinés aussi bien aux collectivités qu'aux entreprises, aux chambres consulaires, aux fédérations professionnelles. Mais ce ne sont pas des chèques en blanc. L’État s'engagera sur des aides financières, sur de l'ingénierie, de la simplification de la réglementation par exemple. "On se se donne pas une obligation de moyens mais de résultats" précise Sébastien Lecornu. Les porteurs de projet s'engageront donc sur des résultats chiffrés : tonnes de CO2 évitées, mètres carré rénovés, etc.