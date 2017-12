La Corse confrontée à de nouvelles intempéries

La Corse est en alerte en ce samedi 2 décembre, alerte jaune au sud, orange « pluies - inondations » au nord. Mais plus que l’eau, c’est la neige qui occasionne les tracas les plus importants.

Des pluies importantes tout au long de la nuit et de la matinée, mais aussi et surtout des chutes de neige abondantes. Les intempéries concernent la Corse depuis vendredi soir. Le département de Corse-du-Sud a été placé an vigilance jaune. La situation est plus tendue en Haute-Corse, placée en vigilance orange depuis le début de la journée. Et plus que la pluie, c’est la neige qui préoccupe ces dernières heures. Les situations les plus difficiles se situent dans le centre Corse. Dans le Bozziu, plusieurs communes sont dans le noir. Certaines sont même coupées du monde.

Simon Venturini, le maire d'Alzi Copier

3.500 foyers privés d'électricité

Situation tendue et pas de franche amélioration sur le terrain. 3.500 foyers sont privés d'électricité à la mi-journée. Les pannes se situent essentiellement dans le centre Corse où les chutes de neige ont été et y sont encore importantes. Le point noir pour EDF se situe notamment dans le Boziu, micro-région difficile d'accès, pour ne pas dire impossible d'accès. Plusieurs villages sont paralysés, coupés du monde, plongés dans le noir. Cependant, le Département de la Haute-Corse affirme que des engins de déneigement sont sur place. Des conditions difficiles qui compliquent sérieusement l'intervention des équipes d'EDF qui, comme toujours, en pareilles circonstances, sont toutes mobilisés. Plusieurs dizaines d'hommes sont sur le terrain, avec l'espoir de rétablir le courant le plus rapidement possible.

Le pire est à venir

Les conditions ne devrait pas s'arranger dans les prochaines heures. Le pire est encore à venir selon les prévisionnistes de Météo-France