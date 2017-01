La Corse en alerte Orange neige / verglas

La neige continue à tomber sur la Corse en alerte orange jusqu'à ce mardi soir minuit. Une journée pour laquelle la circulation s'annonce difficile sur les routes insulaires.

Les difficultés se concentrent essentiellement sur les petites routes de montagne. Le déneigement va être indispensable pour accéder à certains villages.

80 cm de neige à Tralonca, 1 mètre à Pietraserena, autant à San Lorenzo, Morosaglia et Santa-Lucia di Mercurio. La castagniccia, le Boziu, le Nebbiu, le fium’orbu sont très touchés.

La circulation sur le réseau routier

Les équipements spéciaux sont obligatoires dès Casamozza pour rejoindre Ponte-Leccia, il y a 5 centimètres sur la chaussée. De façon générale équipements, chaînes et chaussettes en prévision, sont recommandés pour vous déplacer. Des déplacements que les autorités vous invite à réduire au maximum, seulement aux urgences. Un épisode qui touche toute la Corse, dans le sud le village de l’Ospedale est bloqué. Pour ce qui est des cols, à Vizzavona le niveau est orange, on a relevé 10 cm de neige, la circulation est ouverte seulement aux véhicules équipés. A Teghime, on a relevé jusqu’à 30 centimètres de neige, après déneigement le col reste dangereusement praticable. Le col Saint-Georges est praticable.

Info routes @ctcorse : Les cols sont ouverts à la circulation des véhicules légers - Déneigement en cours. Soyez prudent pic.twitter.com/KvT9fI7cw0 — CTC (@ctcorse) January 17, 2017

Les deux préfectures de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ont décidé d'interdire la circulation des poids-lourds sur le réseau routier de l'île. Du côté des trains. Le trafic a été suspendu entre Ajaccio et Bastia et entre la Balagne et le Centre-Corse. Seules les liaisons périurbaines sont assurées.

Le cours Paoli à Corte

500 clients ont été coupés d'électricité cette nuit, a annoncé EDF, dont 150 à Omessa et 112 à Sant'Andria di Boziu. Les équipes sont sur place, mais l'accès est difficile.

Mesures d'urgence

Toutes les écoles sont fermées sur l'île, sauf à Ajaccio et Bastia. L'université de Corse est également fermée toute la journée.

En Corse-du-Sud, le plan grand froid niveau 1 a été déclenché lundi soir par le préfet. Dès 18h, la ville d'Ajaccio a ouvert un gymnase, le Pascal Rossini, pour que les personnes sans-abri puissent y passer la nuit. Elles sont accueillies par La Croix-Rouge et le Secours Catholique, y compris la nuit prochaine. Si vous rencontrez des personnes en difficulté, n’hésitez pas, appelez le 115 !

L'alerte orange ne sera pas levée avant minuit, d’ici là restez informés en suivant RCFM à l’antenne et sur les réseaux sociaux.