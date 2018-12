La Corse en alerte rouge météo

Bastia, Corse, France

Les foires et les marchés de Noël ne pourront avoir lieu ce dimanche. Avec un impact immédiat à Bocognano: la Foire de la chataigne qui accueille traditionnellement des milliers de personnes en ce premier week-end de décembre, et qui a débuté hier, est annulée. Sur place, les membres organisateurs de l'association aident en ce moment les exposants à remballer leurs productions avant fermeture définitive.

Le marché de Noël d'Ajaccio restera fermé aujourd'hui.

Concernant le match du huitième tour de coupe de France SCB-Saint Omer, on s'oriente vers un report. Pour l'instant le stade est fermé comme d'ailleurs toutes les installations de la CAB, la communauté d'agglomération de Bastia. On s'oriente vers un report, ou en soirée, ou un autre jour, pour l'instant rien n'est acté.

Du côté des transports, ce sera aussi limité. Les trains ne circuleront pas jusqu'à nouvel ordre. D'ores et déjà des vols sont annulés, à Calvi et Bastia. Au port de Bastia les bateaux qui arrivaient ce matin ont pu accoster à la faveur d'une fenêtre météo favorable.

La préfète de Corse a pris des mesures d'interdiction concernant notamment la Corse du Sud: . Sont interdites l'organisation de manifestations culturelles et sportives, ett puis, les activités de pleine nature pour la journée. Il a été décidé également que les établissements recevant du public, et notamment ceux recevant des mineurs, doivent fermer leurs portes. Mais cette mesure ne s'appliquera pas aux établissements de santé, aéroports et gares maritimes. En revanche, les exploitants de grandes surfaces et des commerces de proximité sont également invités à fermer. Et évidemment, la population est invitée à ne pas se déplacer, sauf cas d'extrême urgence

La préfète de Corse a demandé aux maires d'activer leurs plans communaux de sauvegarde pour ceux qui en sont dotés. Ils doivent, par ailleurs, procéder à la fermeture des voies d'accès routières et piétonnes de front de mer en raison du risque de vagues et submersion marine qui accompagnent la tempête de venté