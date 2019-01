La Corse en vigilance Orange neige verglas

Par Pierre-Louis Sardi, France Bleu RCFM

Météo France relève d'un cran son niveau d'alerte pour l'île à partir du début de soirée et jusqu'à demain matin 6:00 au moins. Les chutes de neiges se sont renforcées depuis le début de l'après-midi et cela devrait continuer ce soir et durant la nuit.