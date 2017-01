La Corse placée en vigilance orange neige et verglas

La prudence est de rigueur...

A partir de minuit et jusqu'à demain midi

Les premières chutes sont attendues sur le nord et l'est de l'île au-dessus de 600-700m. Dès dimanche matin ces chutes de neige vont s'étendre à une grande partie est de l'île et la limite pluie-neige s'abaisse vers 300-400m. Elles s'atténuent dans l'après-midi de dimanche. Les quantités attendues atteindront 5 à 10 cm à 300-400m, 10 à 20 cm localement 30 à 40 cm au-dessus de 600m.