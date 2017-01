La Corse sous la neige

Plusieurs communes, notamment dans l’intérieur de l’île, se sont encore réveillées sous un manteau neigeux ce lundi. Des chutes sont de nouveau attendues dès ce matin, à partir de 300 mètres d’altitude surtout en Haute-Corse.

La situation à 8h45

Sur les routes :

Le village de Levie sous la neige ce lundi matin - Vincent Battesti

- A Vizzavona les équipements spéciaux sont obligatoires, le col est interdit au véhicules articulés ;

- Concernant d'autres cols en Haute-Corse, plusieurs sont fermés depuis ce dimanche il s'agit de Bigornu, Sorba, Verde et Battaglia, en revanche le col de Vergio et celui de Pratu sont ouverts.

- Les transports scolaires de la Haute-Corse sont suspendus sur vingt-huit lignes, principalement dans l’intérieur. En plaine, entre Bastia et le Fium’orbu pas de ramassage non plus, en revanche les lignes de Balagne et du Cap Corse sont assurées.

EDF :

Le point noir reste Ghisoni, 75 foyers restent sans électricité ce lundi, des groupes électrogènes ont été déployés sur par EDF, qui continu à travailler sur la commune. Les régions du Boziu, et Golu particulièrement touchées ont été rétablies dimanche soir. Une vague de grand froid arrive ! Prudence à tous, surtout durant la nuit de lundi à mardi à venir, le verglas sera omniprésent.

PC Neige : 04 95 46 17 12, Restez à l’écoute de RCFM !