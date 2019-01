La Corse subit l'offensive de la neige

Corse, France

La neige est arrivée en force ces dernières heures sur la Corse. L'île est en alerte orange "neige-verglas" jusqu'à la mi-journée. Des chutes de neige importantes étaient attendues durant la nuit, et elles devraient perdurer tout au long de la matinée.

Circulation "normale"

On ne note pas de situation difficile, même dans l'intérieur. L'information première c'est que la circulation se fait presque normalement sur le réseau territorial. Seul le col de Vizzavona rencontre quelques difficultés. Les engins de la collectivité de Corse sont à pied d'oeuvre depuis le petit matin. Malgré tout, Vizzavona reste et restera interdit aux véhicules articulés jusqu'à la mi-journée et les équipements sont obligatoires pour tous les autres véhicules. Contactez le PC neige avant de prendre la route au 04.95.46.17.12

Le barrage de Calacuccia © Radio France - @Tof Pantalacci

Peu ou pas de transports scolaires

Mieux vaut prévenir que guérir! Le ramassage scolaire ne sera pas effectué aujourd'hui. Il ne sera en tout cas pas d'actualité dans les communes de plus de 400 mètres, limite pluie -neige établie par les services de Météo-France. Par ailleurs, et à titre préventif, les autorités ont décidé de fermer plusieurs sites scolaires pour ce jeudi. Ainsi, plusieurs écoles, collèges et lycées de l'intérieur de l'île n'accueilleront pas les élèves aujourd'hui, tant en Haute-Corse qu'en Corse du Sud. De Calacuccia à Levie, en passant par Corte, Morosaglia, Vezzani ou Vivario, se sont au total 27 communes où les établissement scolaires resteront portes closes aujourd'hui.