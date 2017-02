La Corse touchée par de nouvelles intempéries

Placée en vigilance jaune jusqu’à la mi-journée, la Corse a essuyé des pluies plus ou moins importantes ces dernières 24 heures. Les cumuls sont moins importants que lors des intempéries des dernières semaines. Mais les incidences sont nombreuses sur le réseau routier.

La situation n’est en rien comparable aux évènements météorologiques de ces dernières semaines. Mais le mauvais temps qui sévit sur la Corse depuis la veille n’est pas sans conséquence, notamment sur le réseau routier. Une fois encore, c’est la Haute-Corse qui connait les difficultés les plus importantes. La route entre Saint-Florent et Oletta est coupée. A Saint Pierre de Venaco, la circulation se fait sur une seule voie en raison d’un éboulement. Eboulement constaté aussi en début de journée sur la route départementale entre Volpajola et Campitellu, sur la route territoriale entre Corte et Aleria auinsi qu'au pont de Noceta.

En plaine orientale, le niveau de l’eau est monté sur la commune de Travo. La route est inondée entre Ghisonaccia et Ghisonaccia gare.

En Corse du Sud, la situation semble plus calme. Si ce n’est peut-être dans l’extrême-sud de la Corse où l’on enregistrait quelques difficultés de déplacement entre Porto-vecchio et Lecci.

En montagne, c’est la neige qui une nouvelle fois perturbe le trafic. A Vizzavona, l’accès au col était interdit aux véhicules articulés en début de matinée et les équipements obligatoires pour tous les autres.

La Corse est en alerte jaune jusqu’à la mi-journée.